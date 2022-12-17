"Гарантії безпеки" для Росії – у ГУР назвали декілька умов

У розвідці України пояснили, за яких умов Росія може розраховувати на "гарантії безпеки" для себе.

Якщо Росія віддасть свою ядерну зброю під міжнародний контроль та припинить війну проти України, лише тоді вона може розраховувати на "гарантії безпеки".

Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

"Подібно до Будапештського меморандуму. Але враховуючи, що такі гарантії надаватимуть цивілізовані країни, у тому числі Україна, вони дотримуватимуться", – зазначив він.

Раніше Юсов вже зазначав, що переговори з РФ, а разом з цим надання Російської Федерації певних "гарантій безпеки", можливі лише за умов – повного виведення окупаційних військ з України; відшкодування всіх збитків; притягнення до відповідальності; передавання ядерного озброєння під міжнародний контроль.

"Гарантії безпеки" для Росії

Про необхідність "гарантій безпеки" для Росії заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він сказав, що Москва має мати власні "гарантії безпеки", коли повернеться за стіл переговорів з Києвом.

У листопаді президент України Володимир Зеленський розповів про свою формулу миру з Росією. Це – радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених та депортованих; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкритував французького лідера за таку пропозицію.

Колишній спецпредставник США з питань України посол Курт Волкер заявив, що країни Заходу повинні думати, як отримати від Росії гарантії безпеки, бо вона загрожує всій Європі, а не шукати способи задовольнити вимоги Кремля.

Державний міністр МЗС Німеччини Тобіас Лінднер заявив, що Росія вже мала гарантії безпеки від НАТО, але сама відмовилася від них.

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