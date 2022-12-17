"Гарантии безопасности" для России – в ГУР назвали несколько условий

В разведке Украины объяснили, при каких условиях Россия может рассчитывать на "гарантии безопасности" для себя.

Если Россия отдаст свое ядерное оружие под международный контроль и прекратит войну против Украины, только тогда оно может рассчитывать на "гарантии безопасности".

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

"Подобно Будапештскому меморандуму. Но учитывая, что такие гарантии будут предоставлять цивилизованные страны, в том числе Украина, они будут придерживаться", — отметил он.

Ранее Юсов уже отмечал, что переговоры с РФ, а вместе с этим предоставление Российской Федерации определенным "гарантиям безопасности", возможны только при условии полного вывода оккупационных войск из Украины; возмещение всех убытков; привлечение к ответственности; передачи ядерного вооружения под международный контроль.

"Гарантии безопасности" для России

О необходимости "гарантий безопасности" для России заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что Москва должна иметь свои "гарантии безопасности", когда вернется за стол переговоров с Киевом.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира с Россией. Это – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая сохранность; освобождение всех пленных и депортированных; исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод русских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскрыл французского лидера за такое предложение.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины посол Курт Волкер заявил, что страны Запада должны думать, как получить от России гарантии безопасности, потому что она угрожает всей Европе, а не искать способы удовлетворить требования Кремля.

Государственный министр МИД Германии Тобиас Линднер заявил, что у России уже были гарантии безопасности от НАТО, но сама отказалась от них.

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