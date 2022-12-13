Некоторые страны ЕС официально заявили о недовольстве заявлениями Макрона о "гарантиях безопасности для России"

Страны Европы направили Франции официальный демарш по заявлениям президента страны Макрона о "гарантиях безопасности для России".
Страны Балтии и другие члены ЕС официально заявили о неодобрении комментариев президента Франции Эммануэля Макрона по поводу "гарантий безопасности для России".
Об этом пишет Reuters.
В интервью французскому телеканалу TF1 3 декабря Макрон заявил, что Европе необходимо подготовить свою будущую архитектуру безопасности, а также подумать, "как дать гарантии России в день, когда она вернется за стол переговоров".
Украина и страны Балтии немедленно отреагировали на эти комментарии. Председательствующая в Совете ЕС чешская Республика помогла организовать официальный дипломатический демарш.
Пока не известно точно, какие страны в целом поддержали этот шаг. Однако некоторые европейские дипломаты сообщили, что в этот список вошли страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва, а также Польша и Словакия.
На прошлой неделе Чехия распространила проект демарша членам ЕС в их столицах. Об этом сообщили три европейских дипломата. По их словам, текст официального заявления утверждает, что предыдущие усилия России по европейской архитектуре безопасности были направлены на разделение и ослабление Европы.
Финализированный документ Чехия и представители еще нескольких стран-членов в понедельник передали в МИД Франции.
Напомним, ранее Макрон объяснил, зачем говорил о "гарантиях безопасности" для РФ. Он попросил "не делать из мухи слона и не искать противоречия там, где их нет". По его словам, на мирных переговорах будут территориальные темы по Украине и коллективной безопасности во всем регионе.
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