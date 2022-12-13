Деякі країни ЄС офіційно заявили про невдоволення заявами Макрона про "гарантії безпеки для Росії"

Країни Балтії та інші члени ЄС офіційно заявили про несхвалення коментарів президента Франції Еммануеля Макрона щодо "гарантій безпеки для Росії".

Про це пише Reuters.

В інтерв’ю французькому телеканалу TF1 3 грудня Макрон заявив, що Європі необхідно підготувати свою майбутню архітектуру безпеки, а також подумати, "як дати гарантії Росії в день, коли вона повернеться за стіл переговорів".

Україна та країни Балтії негайно відреагували на ці коментарі. Чеська Республіка, яка головує в Раді ЄС, допомогла організувати офіційний дипломатичний "демарш".

Наразі не відомо достеменно, які країни загалом підтримали цей крок. Однак деякі європейські дипломати повідомили, що до цього списку ввійшли країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва, а також Польща та Словаччина.

Минулого тижня Чеська Республіка розповсюдила проєкт демаршу членам ЄС у їхніх столицях. Про це повідомили троє європейських дипломатів. За їхніми словами текст офіційної заяви стверджує, що попередні зусилля Росії щодо європейської архітектури безпеки були спрямовані на розділення та послаблення Європи.

Фіналізований документ Чехія та представники ще кількох країн-членів у понеділок передали до МЗС Франції.

Нагадаємо, раніше Макрон пояснив, навіщо говорив про "гарантії безпеки" для РФ. Він попросив, "не робити з мухи слона і не шукати суперечності там, де їх немає". За його словами, на мирних переговорах будуть територіальні теми щодо України і колективної безпеки в усьому регіоні.

Читайте також: