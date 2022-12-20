У Тернопільській області чоловік вбив друга через татуювання

У м. Почаїв Тернопільської області чоловік під час розпиття алкоголю вбив свого друга. Йому не сподобалось татуювання потерпілого.

Про це повідомляє прокуратура Тернопільської області.

За даними слідства, у вересні 2022 року чоловіки розпивали алкоголь. Тоді між друзями стався конфлікт. Нападнику не сподобалось те, що на тілі потерпілого є татуювання у вигляді зброї. Через це він почав його ображати та бити. Від отриманих травм потерпілий помер.

Підозрюваного затримали. Кремецький районний суд Тернопільської області засудив нападника до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у селі Павлівка Одеської області 26-річний чоловік через 70 гривень жорстоко вбив 67-річну заступницю директора школи. Підозрюваний заліз до помешкання жінки, а коли та помітила його, він вирішив розправитися із жертвою.

Також у Києві 31-річний чоловік вбив та розчленував 34-річного знайомого. У своєму будинку під час конфлікту 2021 року зловмисник завдав останньому понад 30 ударів ножем в область голови, шиї, тулубу та кінцівок.

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