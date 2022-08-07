 У Мексиці з неба впала загадкова куля (відео)

Популярний мексиканський метеоролог Ісідро Кано привернув увагу соціальних мереж після того, як опублікував у Facebook фотографії великої кулі, яка впала з неба на дерево неподалік мексиканського міста Веракрус.

Про це пише Newsweek.

Також читайте Повний скарбів: вчені натрапили на затонулий давньогрецький корабель

Люди, які бачили падіння кулі, говорили, що вона створювала шум, але не горіла. Незвичайний об'єкт нагадує дуже твердий пластик або метал різних металів. Поки що експерти точно не знають, що він собою являє, проте зазначають, що навряд чи це космічне сміття.

Кано застеріг усіх триматися подалі від місця падіння кулі, оскільки вона може бути радіоактивною, а також містити цінну інформацію.

Згодом Кано повідомив, що знахідку було знято з дерева та відвезено спеціалізованою командою, які займуться детальним вивченням кулі.

Раніше стало відомо, що австралійський фермер посеред поля знайшов частину космічної капсули SpaceX.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

Читайте також: