В Мексике с неба упал загадочный шар (видео)

Популярный мексиканский метеоролог Исидро Кано привлек внимание социальных сетей после того, как опубликовал в Facebook фотографии большого шара, упавшего с неба на дерево недалеко от мексиканского города Веракрус.

Об этом пишет Newsweek.

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Люди, видевшие падение шара, говорили, что он создавал шум, но не горел. Необычный объект напоминает очень жесткий пластик или металл различных металлов. Пока что эксперты точно не знают, что он собой представляет, однако отмечают, что вряд ли это космический мусор.

Кано предостерег всех держаться подальше от места падения шара, поскольку он может быть радиоактивным, а также содержать ценную информацию.

Позже Кано сообщил, что находка была снята с дерева и отвезена специализированной командой, которая займется детальным изучением шара.

Ранее стало известно, что австралийский фермер среди поля обнаружил часть космической капсулы SpaceX.

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