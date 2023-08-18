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У Москві вночі пролунали вибухи (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
435
Час на прочитання
1 хв
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У Москві вночі пролунали вибухи (відео)

У російській столиці пролунали вибухи

Жителі Москви та області масово повідомляють про гуркіт вибухів.

Вночі, 18 серпня, у російській столиці Москві сталося кілька вибухів.

Про це інформують місцеві жителі та Telegram-канали.

У повідомленні вказується, що вибухи відбулись у районі Красногорська, Одинцово, а також у передмісті Москви.

Жителі Москви та області масово повідомляють про гуркіт вибухів.

Наразі відомо про перекриття набережної біля Москви-Сіті. На місце стягуються екстрені служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Андрій Юсов попередив москвичів про нові удари по столиці.

Крім того, ми раніше інформували, що момент вибуху безпілотника в Москві 11 серпня потрапив на трансляцію чемпіонату Росії з веслування.

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Дата публікації
Перегляди
435
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