В Москве ночью раздались взрывы (видео)

Жители Москвы и области массово сообщают о грохоте взрывов.
Ночью, 18 августа, в российской столице в Москве произошло несколько взрывов.
Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.
В сообщении указывается, что взрывы произошли в районе Красногорска, Одинцово, а также в пригороде Москвы.
Жители Москвы и области массово сообщают о грохоте взрывов.
Пока известно о перекрытии набережной возле Москвы-Сити. На место стягиваются экстренные службы.
Напомним, ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Андрей Юсов предупредил москвичей о новых ударах по столице.
Кроме того, мы ранее информировали, что момент взрыва беспилотника в Москве 11 августа попал на трансляцию чемпионата России по гребле.
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