В Москве ночью раздались взрывы (видео)

Жители Москвы и области массово сообщают о грохоте взрывов.

Ночью, 18 августа, в российской столице в Москве произошло несколько взрывов.

Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.

В сообщении указывается, что взрывы произошли в районе Красногорска, Одинцово, а также в пригороде Москвы.

Жители Москвы и области массово сообщают о грохоте взрывов.

Пока известно о перекрытии набережной возле Москвы-Сити. На место стягиваются экстренные службы.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Андрей Юсов предупредил москвичей о новых ударах по столице.

Кроме того, мы ранее информировали, что момент взрыва беспилотника в Москве 11 августа попал на трансляцию чемпионата России по гребле.

Читайте также: