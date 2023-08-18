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В Москве ночью раздались взрывы (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
513
Время на прочтение
1 мин
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В Москве ночью раздались взрывы (видео)

В российской столице раздались взрывы

Жители Москвы и области массово сообщают о грохоте взрывов.

Ночью, 18 августа, в российской столице в Москве произошло несколько взрывов.

Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.

В сообщении указывается, что взрывы произошли в районе Красногорска, Одинцово, а также в пригороде Москвы.

Жители Москвы и области массово сообщают о грохоте взрывов.

Пока известно о перекрытии набережной возле Москвы-Сити. На место стягиваются экстренные службы.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Андрей Юсов предупредил москвичей о новых ударах по столице.

Кроме того, мы ранее информировали, что момент взрыва беспилотника в Москве 11 августа попал на трансляцию чемпионата России по гребле.

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Дата публикации
Просмотры
513
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