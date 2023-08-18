В Белом доме заявили о готовности Байдена встретиться с лидером КНДР

Пока Пхеньян не ответил на предложение Вашингтона.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.

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Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Kyodo.

Кирби заявил, что президент США готов провести встречу с главой КНДР без каких-либо предварительных условий.

"Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", – сказал он.

Также Кирби сообщил, что пока Пхеньян не ответил на предложение Вашингтона.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство объединения Южной Кореи заявило, что КНДР готовится начать поставку России оружия и боеприпасов для ведения войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министр обороны РФ Шойгу передал диктатору Северной Кореи Ким Чен Ину письмо от российского диктатора Путина.

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