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В Белом доме заявили о готовности Байдена встретиться с лидером КНДР

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Белом доме заявили о готовности Байдена встретиться с лидером КНДР

Джо Байден хочет встретиться с Ким Чен Ином/Associated Press

Пока Пхеньян не ответил на предложение Вашингтона.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Kyodo.

Кирби заявил, что президент США готов провести встречу с главой КНДР без каких-либо предварительных условий.

"Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", – сказал он.

Также Кирби сообщил, что пока Пхеньян не ответил на предложение Вашингтона.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство объединения Южной Кореи заявило, что КНДР готовится начать поставку России оружия и боеприпасов для ведения войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министр обороны РФ Шойгу передал диктатору Северной Кореи Ким Чен Ину письмо от российского диктатора Путина.

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Дата публикации
Просмотры
108
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