Світовий IT-збій через антивірус Crowdstrike: що відомо

У всьому світі глобальний IT-збій. Не працюють абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлена ​​програма CrowdStrike.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Збій пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Безліч компаній у нокдауні", – повідомив засновник MonoBank Олег Гороховський.

Як зазначила компанія CrowdStrike, збій у Windows пов'язаний із датчиком Falcon.

Зазначимо, що Crowdstike – це програма, яка надає передові рішення з кібербезпеки для ПК з Windows.

Нагадаємо, зранку, 19 липня, у "Новій пошті", а також у Vodafone, Sense Bank та Monobank стався збій. Зокрема, поштові відділення "НП" працювали. О 10:12 стало відомо, що робота всіх клієнтських систем та сервісів відновлена.

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