В Іспанії почалася сильна повінь: затоплені сотні будинків

Дсталося провінціям Естре-мадура та Андалусія.

Сильна повінь через зливи розпочалася на півдні та заході Іспанії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 вересня.

Особливо дісталося провінціям Естре-мадура та Андалусія. У деяких містах потік води був такої сили, що склав автівки на дорогах одна на одну. Жертв чи постраждалих немає, однак затоплені сотні будинків.

Від злив потерпає й популярний серед туристів острів Майорка. В окремих районах випало понад 120 літрів опадів на квадратний метр. Затопило одразу кілька міст.

Як повідомлялося, щонайменше дев'ять людей потонули в бурхливих водах Середземного моря на півдні Франції. Хвилі винесли їх на глибину під час купання в шторм одразу на кількох різних пляжах узбережжя. П'ятеро людей віком від 60 до 70 років потонули в районі міста Еро, ще двоє віком 58 та 71 рік - біля міста Буш-дю-Рон, і ще двоє загиблих - на пляжі містечка Лекат.

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