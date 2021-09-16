У Франції дев'ятьох людей затягнуло штормове море: що сталося 

У регіоні, де сталася трагедія, оголосили тривогу через негоду.

Щонайменше дев'ять людей потонули в бурхливих водах Середземного моря на півдні Франції. Хвилі винесли їх на глибину під час купання в шторм одразу на кількох різних пляжах узбережжя.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

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У регіоні вже кілька днів сильні вітри, які підняли високі хвилі.

П'ятеро людей віком від 60 до 70 років потонули в районі міста Еро, ще двоє віком 58 та 71 рік - біля міста Буш-дю-Рон, і ще двоє загиблих - на пляжі містечка Лекат.

Рятувальники кажуть, що вони намагалися врятувати 12 людей, яких течія відносила від берега - сімох вдалося витягнути на берег, але п'ятеро потонули.

Після цього в регіоні оголосили тривогу через негоду, дощі та повені. Відомо, що один з чоловіків потонув там після того, як впав у море зі скель.

Негода накрила Францію у вівторок, 14 вересня. На півдні країни за кілька годин випала двомісячна норма опадів. На вулицях автівки буквально плавали у воді. З них витягли два десятки водіїв. На ліквідацію наслідків негоди відрядили понад вісім сотень рятувальників. Через негоду загинули 8 людей.

Нагадаємо, заливає водою також і Італію. На півдні країни шторм спричинив потужну повінь. Найбільше дісталося кільком містам на узбережжі Іонічного моря. Їх затопило, адже в регіоні випало більше метра опадів. Вулиці там перетворилися на бурхливі річки. Рятувальники витягли з води та багна півсотні застряглих автівок, а з них – і переляканих водіїв.

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