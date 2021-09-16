Во Франции девять человек затянуло штормовое море: что случилось

Во Франции девять человек затянуло штормовое море: что случилось

В регионе, где произошла трагедия, объявили тревогу из-за непогоды.

По меньшей мере, девять человек утонули в бурных водах Средиземного моря на юге Франции. Волны вынесли их на глубину во время купания в шторм сразу на нескольких разных пляжах побережья.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

Также читайте На юге Франции два человека пропали без вести из-за сильного наводнения

В регионе уже несколько дней сильные ветры, которые подняли высокие волны.

Пять человек в возрасте от 60 до 70 лет утонули в районе города Эро, еще двое в возрасте 58 и 71 год — у города Буш-дю-Рон, и еще двое погибших — на пляже городка Лекат.

Спасатели говорят, что они пытались спасти 12 человек, которых течение относило от берега — семерых удалось вытащить на берег, но пятеро утонули.

После этого в регионе объявили тревогу из-за непогоды, дождей и наводнения. Известно, что один из мужчин утонул там после того, как упал в море со скал.

Непогода накрыла Францию во вторник, 14 сентября. На юге страны за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. На улицах машины буквально плавали в воде. Из них извлекли два десятка водителей. На ликвидацию последствий непогоды отправили более восьми сотен спасателей. Из-за непогоды погибли 8 человек.

Напомним, заливает водой также и Италию. На юге страны шторм вызвал мощное наводнение. Больше всего досталось нескольким городам на побережье Ионического моря. Их затопило, ведь в регионе выпало больше метра осадков. Улицы там превратились в бурные реки. Спасатели вытащили из воды и грязи полусотни застрявших автомобилей, а из них — и испуганных водителей.

Новости мира: за наводнения на юге Франции 2 человека пропали без вести

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку