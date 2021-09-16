В Украину идут дожди: прогноз погоды на пятницу, 17 сентября

Ночи становятся все более прохладными.

В пятницу, 17 сентября, в Украине будет достаточно теплая, но местами дождливая погода.

Также читайте Температура снизится на 3-5°: в Украину идет похолодание

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных и Житомирской областях будет облачно с прояснениями, умеренные дожди, грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди, в Карпатах сильные дожди; температура ночью 11-16°, днем 16-21°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях днем дождь, местами гроза. Температура ночью 4-9°, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях 7-12°, в Одесской области 12-17°, днем 20-25°, в северных областях 15-20°. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 17 сентября ночью будет без осадков, днем дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10°, днем 18-20°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода в Украине: на страну надвигается циклон с дождями, порывистым ветром и быстрым похолоданием

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку