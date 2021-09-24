В Испании началось сильное наводнение: затоплены сотни домов

Досталось провинциям Эстре-Мадура и Андалусия.

Сильное наводнение из-за ливней началась на юге и западе Испании.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 сентября.

Особенно досталось провинциям Эстре-Мадура и Андалусия. В некоторых городах поток воды был такой силы, что составил машины на дорогах друг на друга. Жертв или пострадавших нет, однако затоплены сотни домов.

От ливней страдают и популярный среди туристов остров Майорка. В отдельных районах выпало более 120 литров осадков на квадратный метр. Затопило сразу несколько городов.

Как сообщалось, по меньшей мере девять человек утонули в бурных водах Средиземного моря на юге Франции. Волны вынесли их на глубину во время купания в шторм сразу на нескольких разных пляжах побережья. Пять человек в возрасте от 60 до 70 лет утонули в районе города Эро, еще двое в возрасте 58 и 71 год — у города Буш-дю-Рон, и еще двое погибших — на пляже городка Лёкат.

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