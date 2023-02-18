Встромив кіготь у ногу: півень вбив чоловіка 

В Ірландії півень вбив 67-річного чоловіка. Донька загиблого Джаспера Крауса розповіла деталі про трагічний випадок.

Про це повідомляє Independent.

Півень породи брама встромив свій кіготь у ногу, і чоловік втратив багато крові, що спричинило серцевий напад. Чоловік перебував у своєму саду, коли півень напав на нього.

"Складно уявити, що курка може бути небезпечною, але це справді так. Агресивний, жорстокий напад. Коли я прийшла, всюди на підлозі були буквально літри крові. Здавалося, що це мила і слухняна птиця не завдасть шкоди навіть дітям. Але цей випадок показує, що будь-яка порода може бути небезпечною", — розповіла жінка.

Жінка також зазначила, що раніше вона тримала півня у себе вдома, але віддала його батькові після того, як птах спробував атакувати її трирічну дочку.

"Рік тому той же півень стрибнув на стіну і потім — на спину Джессі. Після цього випадку мені стало зрозуміло, що його потрібно позбутися", — сказала вона, додавши, що батько все ж таки не погодився, тому що хотів отримати від півня потомство.

Раніше повідомлялося, що акула відкусила голову чоловікові.

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