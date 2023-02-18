Вонзил коготь в ногу: петух убил мужчину

В Ирландии петух убил 67-летнего мужчину. Дочь погибшего Джаспера Крауса рассказала детали о трагическом случае.

Об этом сообщает Independent.

Петух породы ворот вонзил свой коготь в ногу, и мужчина потерял много крови, что повлекло за собой сердечный приступ. Мужчина находился в своем саду, когда петух напал на него.

"Сложно представить, что курица может быть опасной, но это действительно так. Агрессивное, жестокое нападение. Когда я пришла, повсюду на полу были буквально литры крови. Казалось, что это милая и послушная птица не нанесет вреда даже детям. Но этот случай показывает, что любая порода может быть опасна", — рассказала женщина.

Женщина также отметила, что раньше она держала петуха у себя дома, но отдала его отцу после того, как птица попыталась атаковать ее трехлетнюю дочь.

"Год назад тот же петух прыгнул на стену и потом — на спину Джесси. После этого случая мне стало понятно, что от него нужно избавиться", — сказала она, добавив, что отец все же не согласился, потому что хотел получить от петуха потомство .

Ранее сообщалось, что акула откусила голову мужчине.

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