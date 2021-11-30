Завалив буревій: головне дерево Росії "дало дуба"

У Росії через буревій впало головне дерево країни — 198-річний дуб Тургенєва.

"Головне дерево Росії", знаменитий Тургенєвський дуб упав через ураган.

Про це повідомляє пресслужба музею-заповідника Тургенєва "Спаське-Лутовинове".

Спаське-Лутовинове — це садиба матері російського письменника Івана Тургенєва. Нині тут розташований меморіальний та природний музей-заповідник.

Вважається, що Тургенєвський дуб був посаджений особисто письменником.

198-річний Тургенєвський дуб було внесено до Реєстру старих дерев. 2021 року був визнаний головним деревом Росії. У лютому 2022-го він мав брати участь у конкурсі "Європейське дерево року".

Раніше повідомлялося, що у Росії через брак вугілля селяни беруться за сокири.

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