Завалил ураган: главное дерево России "дало дуба"

В России из-за урагана упало главное дерево страны — 198-летний дуб Тургенева.

"Главное дерево России", знаменитый Тургеневский дуб упал из-за урагана.

Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника Тургенева "Спасское-Лутовиново".

Спасское-Лутовиново — это усадьба матери российского писателя Ивана Тургенева. Ныне здесь расположен мемориальный и природный музей-заповедник.

Считается, что Тургеневский дуб был посажен лично писателем.

198-летний Тургеневский дуб был внесен в Реестр старовозрастных деревьев. В 2021 году был признан главным деревом России. В феврале 2022-го он должен был участвовать в конкурсе "Европейское дерево года".

Ранее сообщалось, что в России из-за недостатка угля крестьяне берутся за топоры.

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