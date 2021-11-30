В России из-за недостатка угля крестьяне берутся за топоры

Дефицит "черного золота" в Алтайском крае РФ объясняют его удорожанием и увеличением экспорта в Китай.

Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по поводу информации в СМИ о массовой незаконной вырубке древесины в Алтайском крае, где местные жители страдают от нехватки угля и им нечем отопить свое жилье.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте регионального управления СК РФ.

“С наступлением холодного времени года граждане вынуждены незаконно рубить древесину, чтобы не замерзнуть в своих домах. Кроме того, выросшие цены на топливо не позволяют социально незащищенной категории граждан его приобрести”, — информируют российские правоохранители.

Как сообщает местное издание "Тайга.инфо", в Кемеровской области стоимость угля выросла в среднем на 60 процентов. Жители сел, чтобы не замерзнуть, вынуждены прибегать к незаконной рубке леса, некоторые семьи кооперируются и ночуют в одном доме, потому что отапливать свое жилье самостоятельно не могут. С такими проблемами россияне не сталкивались даже в 1990-е, отмечает издание.

Дефицит угля в Алтайском крае объясняют увеличением его экспорта в Китай, где также испытывают нехватку этого топлива, из-за чего его стоимость резко выросла. По информации Bloomberg, китайским гражданам уже начали выдавать талоны на приобретение угля, регламентируя его потребление.

Напомним, ранее Российская Федерация приостановила поставки энергетического угля в Украину.

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