У Кремля есть очень длинный "список смерти" — расследователь Bellingcat Грозев

У Кремля есть очень длинный "список смерти" — расследователь Bellingcat Грозев

По словам журналиста, расследователям известно только небольшое количество людей, входящих в "смертельный список".

Власти России имеют "список смерти", который очень длинный.

Об этом заявил главный расследователь международной организации Bellingcat, журналист Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону.

"...Есть список смерти. И когда вы сказали, что я расследовал террор против Навального (осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный – ред.), – нет, Навальный был одним из пациентов. А этот список длинный. И мы до сих пор знаем примерно 7-8% людей, которые были в этом списке. Это государственная машина смерти, и это самое страшное", – отметил он.

Однако конкретных имен и фамилий, известных из этого списка Bellingcat, Грозев не назвал.

Напомним, ранее Христо Грозев заявил, что президент России Владимир Путин является "главой государства убийц" и "главой государства, который постоянно лжет".

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