Кремль має дуже довгий "список смерті" - розслідувач Bellingcat Грозєв

За словами журналіста, розслідувачам відома тільки невелика кількість людей, які входять до "смертельного списку".

Влада Росії має "список смерті", який дуже довгий.

Про це заявив головний розслідувач міжнародної організації Bellingcat, журналіст Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"...Є список смерті. І коли ви сказали, що я розслідував терор проти Навального (засуджений російський опозиціонер Олексій Навальний – ред.), – ні, Навальний був одним з пацієнтів. А цей список довгий. І ми досі знаємо приблизно 7-8% людей, які були в цьому списку. Це державна машина смерті, і це найстрашніше", – зазначив він.

Однак, конкретних імен та прізвищ, які відомі із цього списку Bellingcat, Грозєв не назвав.

Нагадаємо, раніше Христо Грозєв заявив, що президент Росії Володимир Путін є "главою держави вбивць" і "главою держави, який постійно бреше".

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