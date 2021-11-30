У Росії через брак вугілля селяни беруться за сокири

У Росії через брак вугілля селяни беруться за сокири

Дефіцит “чорного золота” в Алтайському краї РФ пояснюють його подорожчанням та збільшенням експорту до Китаю.

Слідчий комітет Російської Федерації розпочав перевірку з приводу інформації в ЗМІ про масову незаконну вирубку деревини в Алтайському краї, де місцеві мешканці потерпають через брак вугілля і не мають чим опалювати свої помешкання.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті регіонального управління СК РФ.

“З настанням холодної пори року громадяни змушені незаконно рубати деревину, щоби не замерзнути у своїх будинках. Крім того, ціни на паливо, що виросли, не дозволяють соціально незахищеній категорії громадян його придбати”, - інформують російські правоохоронці.

Як повідомляє місцеве видання “Тайга.інфо”, в Кемеровській області вартість вугілля зросла в середньому на 60 відсотків. Мешканці сіл, щоб не замерзнути, змушені вдаватися до незаконної рубки лісу, деякі сім’ї кооперуються і ночують в одному будинку, бо опалити зосібна свої житла не можуть. З такими проблемами росіяни не стикалися навіть у 1990-ті, зазначає видання.

Дефіцит вугілля в Алтайському краї пояснюють збільшенням його експорту до Китаю, де також відчувають брак цього палива, через що його вартість різко зросла. За інформацією Bloomberg, китайським громадянам уже почала видавати талони на придбання вугілля, регламентуючи його споживання.

Нагадаємо, раніше Російська Федерація зупинила поставки енергетичного вугілля в Україну.

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