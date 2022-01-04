Депутатка "ЄС" Ірина Геращенко зламала ногу

Тепер вона вимушена 8 тижнів ходити на милицях

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко наступні 8 тижнів змушена провести в гіпсі і з милицями.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Депутатка зазначила, що вона зламала ногу через ожеледицю, і ця нога вже була у неї травмована багато років тому. "Всесвіт вирішив, що я маю трохи пригальмувати. Зламала ногу. 11 років тому цю бідну ногу я зламала на лижах, а тут просто ожеледиця… Тепер вісім тижнів - милиці", - розповіла нардепка.

В коментарях до допису чимало її колег, відомих осіб і простих українців побажали їй швидкого одужання. В одному із коментарів, вона відповіла на запитання, що зламала праву ногу.

Всесвіт вирішив, що я маю трохи пригальмувати. Зламала ногу. 11 років тому цю бідну ногу я зламала на лижах, а тут просто ожеледиця… Тепер вісім тижнів - милиці. Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 4 січня 2022 р.

Щоправда залишається невідомо, коли саме стався випадок і де саме.

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