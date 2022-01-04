В Україні змінилась вартість першої реєстрації легкового автомобіля

Усе через збільшення прожиткового мінімуму.

В Україні від 1-го січня змінилась вартість першої реєстрації легкового автомобіля.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.

Так, у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму в Україні змінились суми, які визначають розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації автомобіля.

Зазначається, що три відсотки платять у тому випадку, якщо автомобіль коштує не більше 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року. Чотири відсотки — якщо авто коштує від 166 до 290 розмірів прожиткового мінімуму, а п'ять відсотків — якщо машина коштує понад 290 розмірів прожиткового мінімуму.

Додамо, що від 1 січня прожитковий мінімум для працездатних громадян становить 2 481 гривню.

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