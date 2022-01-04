У Трускавці через борг і протермінований договір містяни залишились без водопостачання

У Трускавці через борг і протермінований договір містяни залишились без водопостачання

Ситуація обіцяють виправити вже сьогодні.

Трускавець, що на Львівщині, від 3 січня залишився без водопостачання через не підписаний договір з дрогобицьким комунальним підприємством.

Про це зазначає телеграм-канал департаменту ЦЗ населення Львівської ОДА.

"У зв’язку з тим, що між ТзОВ “Трускавецький водоканал” та КП “Дрогобич водоканал” не заключений договір на водопостачання на 2022 рік, з 09:00 год. 3 січня КП “Дрогобич водоканал” припинило подачу води до м. Трускавець. Підписання договору заплановано на 4 січня", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, на офіційному сайті Дрогобичводоканалу 3 січня опублікували заяву, де значиться, що Трускавецький водоканал має борг у розмірі 12,5 мільйона гривень.

До слова, компанія "Трускавецький водоканал" попри статус товариства обмеженої відповідальності перебуває у власності Трускавецької міської ради. Вона фінансується за гроші платників податків міста.

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