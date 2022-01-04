Прогноз погоди на 5 січня: в Україні дощитиме, температура - до +13

Прогноз погоди на 5 січня: в Україні дощитиме, температура - до +13

Синоптики прогнозують хмарність.

У середу, 5 січня, місцями в Україні буде дощ і мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність. Дощ, на сході та північному сході країни вночі з мокрим снігом. Лише на півдні - без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Місцями - пориви будуть сягати 20 м/с.

Температура вночі 0-5 градусів тепла. У східних та Сумській областях місцями 1-6 градусів морозу. В Україні вдень температура буде +4-6 градусів. На Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +10-13 градусів.

В Карпатах вночі значний мокрий сніг та хуртовина. На дорогах ожеледиця, вдень значний дощ. Пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с. Температура вночі близько нуля. Вдень 1-6 підніметься до 1-6 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 1 січня буде хмарно. У столиці у середу дощитиме. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-4 тепла. Вдень на термометрах - від 6 до 8 градусів тепла.

Як повідомялося, погода в Україні у січні 2022 року буде близькою до кліматичної норми. Температура коливатиметься у межах 1-5° морозу, у Криму 0-1° тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 28-62 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 79 мм.

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