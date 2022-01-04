Прогноз погоды на 5 января: в Украине дождь, температура — до +13

Прогноз погоды на 5 января: в Украине дождь, температура — до +13

Синоптики прогнозируют облачность.

В среду, 5 января, местами на Украине будет дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность. Дождь на востоке и северо-востоке страны ночью с мокрым снегом. Лишь на юге – без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Местами – порывы будут достигать 20 м/с.

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Температура ночью 0-5 градусов тепла. В восточных и Сумской областях местами 1-6 градусов мороза. В Украине днем температура будет 4-6 градусов. На Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны местами столбики термометров поднимутся до +10-13 градусов.

В Карпатах ночью сильный мокрый снег и метель. На дорогах гололедица, днем сильный дождь. Порывы ветра будут достигать 25-28 м/с. Температура ночью около нуля. Днем 1-6 градусов поднимется до 1-6 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 1 января облачно. В столице в среду пройдет дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью – 2-4 тепла. Днем на термометрах – от 6 до 8 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в январе 2022 года будет близка к климатической норме. Температура будет колебаться в пределах 1-5 градусов мороза, в Крыму 0-1 градус тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и месячное количество осадков: 28-62 мм, в Закарпатье и в горах Крыма до 79 мм.

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