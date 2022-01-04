Депутат "ЕС" Ирина Геращенко сломала ногу

Теперь она вынуждена 8 недель ходить на костылях

Народная депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко следующие 8 недель вынуждена провести в гипсе и с костылями.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

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Депутат отметила, что она сломала ногу из-за гололедицы, и эта нога уже была у нее травмирована много лет назад. "Вселенная решила, что я должен немного притормозить. Сломала ногу. 11 лет назад эту бедную ногу я сломала на лыжах, а здесь просто гололедица… Теперь восемь недель — костыли", — рассказала нардеп.

В комментариях к сообщению многие ее коллеги, известные лица и простые украинцы пожелали ей быстрого выздоровления. В одном из комментариев она ответила на вопрос, что сломала правую ногу.

Вселенная решила, что я должен немного притормозить. Сломала ногу. 11 лет назад эту бедную ногу я сломала на лыжах, а тут просто гололедица… Теперь восемь недель – костыли. Опубликовано Iryna Gerashchenko вторник, 4 января 2022 г.

Правда, остается неизвестно, когда именно произошел случай и где именно.

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