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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
122
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1 хв

До України повернули дівчину, яка три роки жила в РФ

На територію України з окупації повернули 18-річну дівчину.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Влада України повертає своїх громадян додому

Влада України повертає своїх громадян додому / © Getty Images

До України вдалося повернути 18-річну дівчину. Вона перебувала у Росії три роки.

Про це повідомив очільник ОП Андрій Єрмак.

«У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну українську дівчину-підлітка з території РФ. 18-річна дівчина провела три роки в Росії, куди її родина була змушена виїхати з Маріуполя 2022 року», — уточнив він.

Відомо, що вона не припиняла навчання в українській школі онлайн і ще до повноліття почала планувати повернення.

Наразі вона перебуває у безпеці на вільній території України.

Нагадаємо, дев’ять українських дітей віком від 13 до 17 років та 20-річного юнака з братом вдалося повернути додому. Деякі з повернутих дітей на початок повномасштабного російського вторгнення до України перебували в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Згодом окупаційна влада вивезла їх до міста Скадовськ та до Росії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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