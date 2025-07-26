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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украину вернули девушку, которая три года жила в России

На территорию Украины из оккупации вернули 18-летнюю девушку.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Власти Украины возвращают своих граждан домой

Власти Украины возвращают своих граждан домой / © Getty Images

В Украину удалось вернуть 18-летнюю девушку. Она была в России три года.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

«В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну украинскую девушку-подростка с территории РФ. 18-летняя девушка провела три года в России, куда ее семья была вынуждена уехать из Мариуполя в 2022 году», — уточнил он.

Известно, что она не прекращала обучение в украинской школе онлайн, и еще до совершеннолетия начала планировать возвращение.

Она находится в безопасности на свободной территории Украины.

Напомним, девять украинских детей от 13 до 17 лет и 20-летнего юношу с братом удалось вернуть домой. Некоторые из возвращенных детей в начало полномасштабного российского вторжения в Украину находились в Олешковском детском доме-интернате. Впоследствии оккупационные власти вывезли их в город Скадовск и в Россию.

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Дата публикации
Количество просмотров
751
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