В Украину вернули девушку, которая три года жила в России

Власти Украины возвращают своих граждан домой / © Getty Images

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В Украину удалось вернуть 18-летнюю девушку. Она была в России три года.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

«В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну украинскую девушку-подростка с территории РФ. 18-летняя девушка провела три года в России, куда ее семья была вынуждена уехать из Мариуполя в 2022 году», — уточнил он.

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Известно, что она не прекращала обучение в украинской школе онлайн, и еще до совершеннолетия начала планировать возвращение.

Она находится в безопасности на свободной территории Украины.

Напомним, девять украинских детей от 13 до 17 лет и 20-летнего юношу с братом удалось вернуть домой. Некоторые из возвращенных детей в начало полномасштабного российского вторжения в Украину находились в Олешковском детском доме-интернате. Впоследствии оккупационные власти вывезли их в город Скадовск и в Россию.