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ДСНС попередила про погіршення погоди вдень 1 серпня

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ДСНС попередила про погіршення погоди вдень 1 серпня

Фото: Pexels

Сьогодні у більшості регіонів очікуються грози.

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні 1 серпня.

Про це повідомляє ДСНС.

"Увага! За інформацією Укргідрометцентру, вдень 1 серпня в Україні, крім північно-східної частини, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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