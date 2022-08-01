У Кривому Розі фура протаранила маршрутку з пасажирами: постраждали 14 осіб

У Кривому Розі сталася ДТП за участю маршрутки і вантажівки.
В результаті постраждали більше десяти пасажирів.
Про це повідомляють "Свої".
ДТП сталася сьогодні, 1 серпняу Кривому розі на перехрестівулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів. Зіштовхнулися маршрутка №210 та фура.
Встановлено, що під час аварії не працював світлофор. Згідно з правилами водій вантажівки мав пропустити маршрутку, але не зробив цього, тож сталося жахливе зіткнення.
Серед постраждалих водій та 13 пасажирів автобусу.
Нагадаємо, що у Рівненській області 29 липня сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів. 40-річний житель Хмельницької області врізався просто у блокпост.
Читайте також: