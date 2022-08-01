У Кривому Розі фура протаранила маршрутку з пасажирами: постраждали 14 осіб

У Кривому Розі сталася ДТП за участю маршрутки і вантажівки.

В результаті постраждали більше десяти пасажирів.

Про це повідомляють "Свої".

ДТП сталася сьогодні, 1 серпняу Кривому розі на перехрестівулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів. Зіштовхнулися маршрутка №210 та фура.

Встановлено, що під час аварії не працював світлофор. Згідно з правилами водій вантажівки мав пропустити маршрутку, але не зробив цього, тож сталося жахливе зіткнення.

Серед постраждалих водій та 13 пасажирів автобусу.

Нагадаємо, що у Рівненській області 29 липня сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів. 40-річний житель Хмельницької області врізався просто у блокпост.

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