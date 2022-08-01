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Унаслідок ранкового обстрілу Харкова загинула людина

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Унаслідок ранкового обстрілу Харкова загинула людина

Фото: Олег Синєгубов

Російська армія вдарила по Салтівському району Харкова.

Унаслідок російського обстрілу вранці 1 серпня в Харкові загинув 72-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення отримали чоловіки – 30 та 72 років. Останній, на жаль, помер у лікарні", - зазначив Синєгубов.

Він нагадав, що один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку. там пошкоджені автомобілі.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, російські окупаційні війська обстрілюють Харківську область і намагаються не дати ЗСУ вийти до кордонів країни-агресорки. 

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