Мер Вознесенська потрапив у ДТП (фото)

Чоловік отримав травми.

Сьогодні, 7 вересня, на перетині вулиць Берегового та Черняховського зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat та пасажирський автобус.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Унаслідок ДТП травми отримав водій Volkswagen - 32-річний мер міста Вознесенськ Євгеній Величко. Керманич автобуса не постраждав. У салоні маршрутного транспортного засобу пасажирів не було.

На місці події працювали поліцейські, обставини та причини аварії встановлюються.

За даними видання "Вознесенський Вісник" Євген Величко підтвердив факт, що саме він був за кермом. За словами міського голови, ДТП сталася під час того, як він їхав за секретарем ради Вікторією Бальцер. У момент повороту сонце засліпило очі і тому він не помітив автобуса.

Нагадаємо, голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі потрапив у ДТП в Києві. Внаслідок ДТП 72-річний Лучі, його помічник та водій отримали травми різного ступеня важкості.

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