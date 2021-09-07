Мэр Вознесенска попал в ДТП (фото)

Мужчина получил травмы.

Сегодня, 7 сентября, на пересечении улиц Берегового и Черняховского столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и пассажирский автобус.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В результате ДТП травмы получил водитель Volkswagen — 32-летний мэр города Вознесенск Евгений Величко. Водитель автобуса не пострадал. В салоне маршрутного транспортного средства пассажиров не было.

На месте происшествия работали полицейские, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

По данным издания "Вознесенский Вестник" Евгений Величко подтвердил факт, что именно он был за рулем. По словам городского головы, ДТП произошло во время того, как он ехал за секретарем совета Викторией Бальцер. В момент поворота солнце ослепило глаза и поэтому он не заметил автобус.

Напомним, председатель комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче попал в ДТП в Киеве. В результате ДТП 72-летний Луче, его помощник и водитель получили травмы различной степени тяжести.

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