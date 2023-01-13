Мешканців Полтавської області попереджають про стрільби

У п'ятницю, 13 грудня, мешканці Полтавської області можуть чути звуки пострілів. Людей просять зберігати спокій.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, навчальні стрільби будуть проводити в Полтавській та в Комишнянській громадах.

"Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив керівник області.

Нагадаєм, 13 січня жителі Прикарпаття можуть чути звуки вибухів. Триватимуть військові навчання, тож місцевих жителів закликають не боятися звуків вибухів.

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