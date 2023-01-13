Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мешканців Полтавської області попереджають про стрільби

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
141
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мешканців Полтавської області попереджають про стрільби

Фото: Associated Press

Людей просять не хвилюватися.

У п'ятницю, 13 грудня, мешканці Полтавської області можуть чути звуки пострілів. Людей просять зберігати спокій.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін. 

За його словами, навчальні стрільби будуть проводити в Полтавській та в Комишнянській громадах.

"Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив керівник області.

Нагадаєм, 13 січня жителі Прикарпаття можуть чути звуки вибухів. Триватимуть військові навчання, тож місцевих жителів закликають не боятися звуків вибухів.

Читайте також:

Росіяни випустили по Херсону рекордну кількість снарядів

Росіяни випустили по Херсону рекордну кількість снарядів

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
141
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація