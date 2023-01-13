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У Бєлгородській області під час ремонту танка Т-72 вибухнув боєзапас

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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681
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У Бєлгородській області під час ремонту танка Т-72 вибухнув боєзапас

Фото: Associated Press

Один танк згорів вщент.

У Росії, в Бєлгородській області, 12 січня на ремонтно-технічній базі здетонував боєзапас. Інцидент трапився, коли ремонтували танк Т-72.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, причиною займання стало порушення пожежної безпеки під час ремонту.

Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас. Вогонь перекинувся на два інші Т-72, що стоять неподалік. Їх вдалося врятувати. Один танк згорів вщент. 

Як повідомлялося, зранку 12 січня на одному з річкових вокзалів Москви спалахнув трирівневий буксир "Адлер".  Пожежу на судні загасили. Інформації щодо постраждалих немає.

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Дата публікації
Перегляди
681
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