У Бєлгородській області під час ремонту танка Т-72 вибухнув боєзапас

Один танк згорів вщент.
У Росії, в Бєлгородській області, 12 січня на ремонтно-технічній базі здетонував боєзапас. Інцидент трапився, коли ремонтували танк Т-72.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Зазначається, що спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, причиною займання стало порушення пожежної безпеки під час ремонту.
Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас. Вогонь перекинувся на два інші Т-72, що стоять неподалік. Їх вдалося врятувати. Один танк згорів вщент.
Як повідомлялося, зранку 12 січня на одному з річкових вокзалів Москви спалахнув трирівневий буксир "Адлер". Пожежу на судні загасили. Інформації щодо постраждалих немає.
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