У США вивчають понад 500 випадків виявлення НЛО (відео)

Більшість нових повідомлень про НЛО надходить від пілотів ВМС та ВПС США.

США володіють матеріалами, що свідчать про здатність невпізнаних літаючих об’єктів робити маневри, на які не здатні наразі відомі технології. Управління директора національної розвідки США заявило, що Пентагон наразі вивчає 510 випадків виявлення НЛО. Це значно більше, ніж 144 інциденти, які були згадані у звіті 2021 року.

Про це пише The Washington Post.

Видання пише, що Всепрофільне управління з вивчення аномалій, створене минулого літа, проаналізувало безліч випадків фіксування НЛО, зібраних під час нової ініціативи уряду. Під час перевірки не було охарактеризовано понад 170 випадків. Виявлені під час таких інцидентів НЛО мали незвичні льотні показники. Експерти намагаються визначити роботу об'єктів.

Повідомляється, що численні урядові перевірки не виявили жодних доказів того, що НЛО та інші об'єкти, які були помічені в океані, мають позаземне походження.

У матеріалі йдеться, що в Пентагоні побоюються, що НЛО можуть бути небезпечними для польотів військової та цивільної авіації. Крім того, такі об'єкти можуть збирати інформацію про військові бази США. Передбачається, що НЛО насправді можуть бути безпілотниками, створеними за невідомими американцями технологіями Китаєм чи Росією.

Журналісти пишуть, що більшість нових повідомлень надійшло від авіаторів та операторів ВМС та ВПС США, які були свідками активності НЛО під час виконання своїх службових обов'язків.

Попри заяви Міністерства оборони США про закінчення програми з дослідження НЛО 2012 року, робота з вивчення свідчень військових про незрозумілі явища в атмосфері триває. Про це дізналися з документів сенатського комітету з розвідки, який зобов’язав представників програми Unidentified Aerial Phenomenon Task Force доповідати про нові факти раз на пів року.

Функції дослідника НЛО взяла на себе морська розвідка. За словами колишнього керівника програми, документи розвідки свідчать про знаходження розбитих літальних апаратів невідомого походження , однак засекреченість не дозволяє йому надавати більш детальні пояснення.

Раніше Пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких відображені перехоплення військовими літаками невпізнаних летючих обʼєктів (НЛО).

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA зібрало групу з 16 експертів, яка протягом дев'яти місяців досліджуватиме повідомлення про неопізнані повітряні явища.

У небі над Києвом зафіксували НЛО

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