В США изучают более 500 случаев обнаружения НЛО (видео)

США обладают материалами, свидетельствующими о способности неопознанных летающих объектов делать маневры, на которые не способны известные технологии. Управление директора национальной разведки США заявило, что Пентагон изучает 510 случаев обнаружения НЛО. Это значительно больше, чем 144 инцидента, упомянутых в отчете 2021 года.

Об этом пишет The Washington Post.

Издание пишет, что Всепрофильное управление по изучению аномалий, созданное прошлым летом, проанализировало множество случаев фиксирования НЛО, собранных в ходе новой инициативы правительства. В ходе проверки не было охарактеризовано более 170 случаев. Выявленные в ходе таких инцидентов НЛО имели необычные летные показатели. Эксперты пытаются определить работу объектов.

Сообщается, что многочисленные правительственные проверки не выявили доказательств того, что НЛО и другие объекты, замеченные в океане, имеют внеземное происхождение.

В материале говорится, что в Пентагоне опасаются, что НЛО могут быть опасны для полетов военной и гражданской авиации. Кроме того, такие объекты могут собирать информацию о военных базах США. Предполагается, что НЛО действительно могут быть беспилотниками, созданными по неизвестным американцам технологиям Китаем или Россией.

Журналисты пишут, что большинство новых сообщений поступило от авиаторов и операторов ВМС и ВВС США, являвшихся свидетелями активности НЛО во время выполнения своих служебных обязанностей.

Несмотря на заявления Министерства обороны США об окончании программы по исследованию НЛО в 2012 году, работа по изучению военных свидетельств о непонятных явлениях в атмосфере продолжается. Об этом узнали из документов сенатского комитета по разведке, который обязал представителей программы Unidentified Aerial Phenomenon Task Force докладывать о новых фактах раз в полгода.

Функции исследователя НЛО взяла на себя морская разведка. По словам бывшего руководителя программы, документы разведки свидетельствуют о нахождении разбитых летательных аппаратов неизвестного происхождения, однако засекреченность не позволяет ему давать более подробные объяснения.

Ранее Пентагон официально опубликовал видеозаписи, на которых запечатлены перехваты военными самолетами неопознанных летучих объектов (НЛО).

Напомним, американское космическое агентство NASA собрало группу из 16 экспертов, которая в течение девяти месяцев будет исследовать сообщения о неопознанных воздушных явлениях.

В небе над Киевом зафиксировали НЛО

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