Жителей Полтавской области предупреждают о стрельбах

Людей просят не беспокоиться.
В пятницу, 13 декабря, жители Полтавской области могут слышны звуки выстрелов. Людей просят сохранять спокойствие.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.
По его словам, учебные стрельбы будут проводить в Полтавской и Камышнянской общинах.
"Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", — подчеркнул руководитель области.
Напомним, 13 января жители Прикарпатья могут слышать звуки взрывов. Продолжаться военные учения, местных жителей призывают не бояться звуков взрывов.
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