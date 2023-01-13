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Жителей Полтавской области предупреждают о стрельбах

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
517
Время на прочтение
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Жителей Полтавской области предупреждают о стрельбах

Фото: Associated Press

Людей просят не беспокоиться.

В пятницу, 13 декабря, жители Полтавской области могут слышны звуки выстрелов. Людей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, учебные стрельбы будут проводить в Полтавской и Камышнянской общинах.

"Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", — подчеркнул руководитель области.

Напомним, 13 января жители Прикарпатья могут слышать звуки взрывов. Продолжаться военные учения, местных жителей призывают не бояться звуков взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
517
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