Міноборони змінило наказ про військовий облік жінок

Відомство підготувало новий перелік професій.

Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок і надіслало його на погодження МВС, СБУ та СЗРУ.

Про це 21 січня повідомила пресслужба Міноборони.

У новому документі визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік. Зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. Раніше мова йшла про 35 фахових напрямків, що об‘єднував понад 200 спеціальностей.

"Логіка нового варіанту наступна: за допомоги військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних Сил. У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на даному етапі. Відповідно, це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати і рухатись далі" — зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

У відомсті пояснюють, що йдеться про спеціальності в царинах медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо. До того ж Генштаб залишає за собою право переглядати цей перелік у разі потреби.

Міністр оборони також спростував інформацію про, нібито, штрафи за невчасне взяття на облік.

"Військовозобов’язаним людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того як стають на військовий облік і до моменту ставання на облік вони не є такими" — додав Резніков.

Нагадаємо:

В Україні протягом 2022 року жінок зобов'язали стати на військовий облік. Наказ Міністерства оборони вже набув чинності. На облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок від 18 до 60 років, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком. За невиконання наказу жінок штрафуватимуть.

стати на військовий облік. Наказ Міністерства оборони вже набув чинності. На облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок від 18 до 60 років, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком. За невиконання наказу жінок штрафуватимуть. У грудні 2021 року петиція про скасування наказу Міністерства оборони щодо військового обліку жінок набрала необхідні для розгляду голоси.

набрала необхідні для розгляду голоси. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що просто зараз жінкам не потрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Наразі триває робота над змінами та спрощенням процесу постановки на облік.