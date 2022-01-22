Минобороны изменило приказ о военном учете женщин

Ведомство подготовило новый список профессий.

Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин и направило его на согласование МВД, СБУ и СЗРУ.

Об этом 21 января сообщила пресс-служба Минобороны.

В новом документе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение и получение которых предусматривает постановку на военный учет. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.

"Логика нового варианта следующая: с помощью военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-нибудь теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, требующих военного учета женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше" — отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

В ведомстве объясняют, что речь идет о специальностях в области медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т.д. К тому же Генштаб оставляет за собой право пересматривать этот перечень по необходимости.

Министр обороны также опроверг информацию о якобы штрафах за несвоевременное взятие на учет.

"Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный. учет и до момента становления на учет они не являются такими" — добавил Резников.

Напомним:

В Украине в течение 2022 женщин обязали стать на военный учет. Приказ Министерства обороны уже вступил в силу. На учет военнообязанных теперь будут брать украинок от 18 до 60 лет, которые имеют профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. За неисполнение приказа женщин будут штрафовать.

стать на военный учет. Приказ Министерства обороны уже вступил в силу. На учет военнообязанных теперь будут брать украинок от 18 до 60 лет, которые имеют профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. За неисполнение приказа женщин будут штрафовать. В декабре 2021 года петиция об отмене приказа Министерства обороны по военному учету женщин набрала необходимые для рассмотрения голоса.

набрала необходимые для рассмотрения голоса. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что прямо сейчас женщинам не нужно идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В настоящее время идет работа над изменениями и упрощением процесса постановки на учет.