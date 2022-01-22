Минобороны изменило приказ о военном учете женщин

Ведомство подготовило новый список профессий.
Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин и направило его на согласование МВД, СБУ и СЗРУ.
Об этом 21 января сообщила пресс-служба Минобороны.
В новом документе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение и получение которых предусматривает постановку на военный учет. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.
"Логика нового варианта следующая: с помощью военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-нибудь теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, требующих военного учета женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше" — отметил министр обороны Украины Алексей Резников.
В ведомстве объясняют, что речь идет о специальностях в области медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т.д. К тому же Генштаб оставляет за собой право пересматривать этот перечень по необходимости.
Министр обороны также опроверг информацию о якобы штрафах за несвоевременное взятие на учет.
"Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный. учет и до момента становления на учет они не являются такими" — добавил Резников.
Напомним:
- В Украине в течение 2022 женщин обязали стать на военный учет. Приказ Министерства обороны уже вступил в силу. На учет военнообязанных теперь будут брать украинок от 18 до 60 лет, которые имеют профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. За неисполнение приказа женщин будут штрафовать.
- В декабре 2021 года петиция об отмене приказа Министерства обороны по военному учету женщин набрала необходимые для рассмотрения голоса.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что прямо сейчас женщинам не нужно идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В настоящее время идет работа над изменениями и упрощением процесса постановки на учет.