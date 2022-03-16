На Рівненщині відновлюють продаж пива

В обласній військовій адміністрації пояснюють, що заборона Кабміну стосується лише спиртовмісних напоїв.

Рівненщина відновлює продаж пива, аби відновлювати економіку області.

Про це у своєму Фейсбуці повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Від завтра, 17 березня, на Рівненщині відновлять продаж пива. Відповідне рішення прийняла рада оборони області.

"В постанові Кабміну заборона лише на спиртовмісні напої. Це не стосується пива", — зазначив Коваль.

Крім того, за його словами, Рівненщині, як тиловій області, важливо відновлювати економіку області.

"Ми маємо двох потужних виробників пива. Це не лише надходження в місцевий бюджет, а й збереження сотні робочих місць", — підкреслив Коваль.

Водночас очільник Рівненської ОВА наголосив, що заборона на продаж алкоголю у період воєнного часу продовжує діяти.

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