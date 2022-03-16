В Ровенской области возобновляют продажу пива

В областной военной администрации объясняют, что запрет Кабмина касается только спиртосодержащих напитков.

Ровенщина возобновляет продажу пива, чтобы восстанавливать экономику области.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

С завтрашнего дня, 17 марта, в Ровенской области возобновят продажу пива. Соответствующее решение принял совет обороны области.

"В постановлении Кабмина запрет только на спиртосодержащие напитки. Это не касается пива", — отметил Коваль.

Кроме того, по его словам, Ровенщине как тыловой области важно восстанавливать экономику области.

"У нас есть два мощных производителя пива. Это не только поступление в местный бюджет, но и сохранение сотни рабочих мест", — подчеркнул Коваль.

В то же время глава Ровенской ОВА подчеркнул, что запрет на продажу алкоголя в период военного времени продолжает действовать.

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