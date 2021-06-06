Нардепка Юлія Світлична вперше стала мамою

Напередодні свого дня народження вона народила хлопчика.

Народна депутатка і ексочільниця Харківської ОДА Юлія Світлична вчора, 5 червня, народила дитину.

Про цю радісну подію нардепка розповіла сьогодні у своєму Facebook.

"Свій день народження зустрічаю з маленьким дивом. Ласкаво просимо в цей цікавий світ, моє величезне щастя", — написала вона.

Світлична народила хлопчика. Вага малюка — 3,5 кг, ріст — 55 см.

Зазначимо, що Юлія Світлична незаміжня. Хто батько дитини, поки що невідомо.

У 2016 році Світличну призначили на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. Після перемоги Володимира Зеленського вона стала тимчасовою виконувачкою обов'язків голови Харківської ОДА, а згодом була звільнена.

У березні 2020 року Світлична як самовисуванка перемогла довиборах народного депутата на окрузі №179 (Харківська область).

Нагадаємо, що відомий телеведучий і член партії "Голос" Сергій Притула втретє став батьком.

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