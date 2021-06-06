ONUKA та DakhaBrakha випустили спільний "гіпнотичний" трек

Для ONUKA це перший дует.

Український електро-фольк гурт ONUKA випустили спільний "гіпнотичний" трек разом із популярним колективом DakhaBrakha.

Артисти записали "гіпнотичний" трек UYAVY. Як написала солістка ONUKA Ната Жижченко, для музикантів це став перший фіт за усі 8 років існування гурту.

"Трек UYAVY — про буденність життя, нещасне кохання та світ, у якому немає бід — був створений у колаборації з одним із найпопулярніших етногуртів країни DakhaBrakha. Які ваші враження від нашої першої колаборації?" – написала Ната.

У коментарях ошелешені юзери залишили купу компліментів, зазначивши, що пісня їм припала до душі.

Крутий трек. Увесь день слухаю, не можу наслухатися!

Цей трек як пиріг, має багато шарів, рівнів, але всі "смачні" й цікаві. Загалом, дуже потужна композиція.

Крутий трек, різні думки та відчуття з кожної секунди.

До мурашок

Нагадаємо, раніше ONUKA показала підрослого сина на честь його дня народження. Сашку виповнився рік.

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