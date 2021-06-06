ONUKA и DakhaBrakha выпустили совместный "гипнотический" трек

Для ONUKA это первый дуэт.

Украинская электро-фолк группа ONUKA выпустила совместный "гипнотический" трек вместе с популярным коллективом DakhaBrakha.

Артисты записали "гипнотический" трек UYAVY. Как написала солистка ONUKA Ната Жижченко, для музыкантов это стал первый фит за все 8 лет существования группы.

"Трек UYAVY — о обыденности жизни, несчастной любви и мире, в котором нет бед — был создан в коллаборации с одним из самых популярных этногрупп страны DakhaBrakha. Каковы ваши впечатления от нашей первой коллаборации?" — написала Ната.

В комментариях ошарашенные пользователи оставили кучу комплиментов, отметив, что песня им по душе.

Крутой трек. Весь день слушаю, не могу наслушаться!

Этот трек как пирог, имеет много слоев, уровней, но все "вкусные" и интересные. В общем, очень мощная композиция.

Крутой трек, разные мнения и ощущения с каждой секунды.

До мурашек

Напомним, ранее ONUKA показала подросшего сына в честь его дня рождения. Саше исполнился год.

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