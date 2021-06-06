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ONUKA и DakhaBrakha выпустили совместный "гипнотический" трек

ONUKA и DakhaBrakha выпустили совместный "гипнотический" трек

instagram.com/onukaofficial

Для ONUKA это первый дуэт.

Украинская электро-фолк группа ONUKA выпустила совместный "гипнотический" трек вместе с популярным коллективом DakhaBrakha.

Артисты записали "гипнотический" трек UYAVY. Как написала солистка ONUKA Ната Жижченко, для музыкантов это стал первый фит за все 8 лет существования группы.

"Трек UYAVY — о обыденности жизни, несчастной любви и мире, в котором нет бед — был создан в коллаборации с одним из самых популярных этногрупп страны DakhaBrakha. Каковы ваши впечатления от нашей первой коллаборации?" — написала Ната.

В комментариях ошарашенные пользователи оставили кучу комплиментов, отметив, что песня им по душе.

  • Крутой трек. Весь день слушаю, не могу наслушаться!
  • Этот трек как пирог, имеет много слоев, уровней, но все "вкусные" и интересные. В общем, очень мощная композиция.
  • Крутой трек, разные мнения и ощущения с каждой секунды.
  • До мурашек

Напомним, ранее ONUKA показала подросшего сына в честь его дня рождения. Саше исполнился год.