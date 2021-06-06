Нардеп Юлия Светличная впервые стала мамой

Накануне своего дня рождения она родила мальчика.

Народный депутат и экс-глава Харьковской ОГА Юлия Светличная вчера, 5 июня, родила ребенка.

Об этом радостном событии нардеп рассказала сегодня в своем Facebook.

"Свой день рождения встречаю с маленьким чудом. Добро пожаловать в этот интересный мир, мое огромное счастье", — написала она.

Светличная родила мальчика. Вес малыша — 3,5 кг, рост — 55 см.

Отметим, что Юлия Светличная не замужем. Кто отец ребенка, пока неизвестно.

В 2016 году Светличную назначили на должность председателя Харьковской областной государственной администрации. После победы Владимира Зеленского она стала в.и.о председателя Харьковской ОГА, а затем была уволена.

В марте 2020 года Светличная как самовыдвиженка победила довыборах народного депутата в округе №179 (Харьковская область).

Напомним, что известный телеведущий и член партии "Голос" Сергей Притула третий раз стал отцом.

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